SARONNO / TURATE – I carabinieri hanno salvato due cuccioli dagli spacciatori di droga: erano legati accanto ad uno dei bivacchi allestiti dai pusher nel fitto della macchia boschiva, poi gli spacciatori sentendo arrivare i tutori dell’ordine sono scappati abbandonando i cagnolini, se i militari non li avessero visti, avrebbero fatto una brutta fine.

Si tratta di due simpaticissimi cuccioli, che hanno ringraziato i carabinieri dimostrandosi affettuosissimi: sono stati dunque presi in consegna dai militi e saranno affidati a chi è in grado di prendersene cura, con tutto l’amore del caso. Sono stati trovati durante i controlli avvenuti in questi giorni nei boschi della zona, in questo caso sul territorio comunale di Turate.

(foto archivio)

19102022