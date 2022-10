x x

SARONNO – Grazie al progetto Erasmusplus “Espaisos”, sono stati ospitati all’Itcs G. Zappa alcuni docenti della scuola “La comarcal” di Valencia, i quali hanno terminato la visita all’istituto saronnese lo scorso 5 ottobre.

La mission dei docenti spagnoli ospitati dall’istituto, è stata quella di istruire gli insegnanti saronnesi riguardo al tema degli spazi nell’educazione quale fattore strategico per raggiungere l’efficacia dell’azione didattica a scuola.

Nei tre giorni permanenza dei docenti iberici, il corpo docenti dello Zappa ha appreso alcune metodologie di insegnamento e lavoro in classe, quale ad esempio il lavoro a progetti, applicato ai progetti di twinning, la “peer education” per l’educazione alla salute e al contrasto al cyberbullismo, e la didattica in Clil.

Gli studenti, sotto la coordinazione del team docenti preposto al progetto Erasmusplus, hanno accompagnato gli ospiti nelle varie classi dell’istituto, predisponendo altresì una sorta di “kit di accoglienza” con itinerari e suggerimenti alla scoperta delle eccellenze di Saronno, Como e Milano.

Secondo la dirigenza scolastica, la visita è stata una buona occasione di confronto tra docenti e studenti, è emersa appunto la necessità di ripensare a spazi e modalità di lavoro, la collaborazione con “La Comarcal”, è stata solo l’inizio in vista di un nuovo progetto Ersmusplus che coinvolga studenti e docenti saronnesi.

Foto: pagina Facebook Itcs G. Zappa

