SARONNO – Si è conclusa sabato 15 ottobre l’esperienza professionale dell’agente di polizia locale Fabio Tosi nel comando di Saronno. Arrivato in città nel 2018 dal comando di Ispra è diventato subito un punto di riferimento per i colleghi ma anche per la città a partire dai cittadini alle associazioni con cui ha affrontato la quotidianeità in occasioni dei grandi eventi, delle piccole grande emergenze quotidiane e nei difficili mesi della pandemia del Covid.

Ora Tosi lascia la città degli amaretti per prendere servizio al comando di Monza. Un ringraziamento per il lavoro svolto insieme e gli in bocca al lupo per la nuova sfida professionale arriva dai colleghi.

Un saluto a cui si unisce anche l’intera redazione de ilSaronno.

