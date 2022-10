x x

SARONNO – “Proprio nell’avvicinarsi della ricorrenza dedicata alla commemorazione dei defunti, ad Obiettivo Saronno giungono segnalazioni sullo stato di incuria e degrado in cui versano i cimiteri cittadini, sia quello di viale Milano che il piccolo camposanto di Cassina Ferrara”.

Inizia così la breve nota della lista civica viola condivisa coi saronnesi sul Saronno Sette

Si parte da un fatto di cronaca che ha fatto molto discutere e di cui non è stata chiarita la caura: “Nel cimitero della Cassina Ferrara recentemente i visitatori si sono imbattuti in una bara (non è dato sapere se vuota) abbandonata per giorni. Nel cimitero principale, invece, pessimo è lo stato di manutenzione dei vialetti, del verde – compreso un costoso ulivo, recentemente piantumato, che non riceve le necessarie cure – della zona dei nuovi

colombari, che si allaga quando piove e non può quindi essere raggiunta dai visitatori”.

E concludono: “Come Obiettivo Saronno faremo pressione nelle sedi opportune affinché siano presi immediati provvedimenti, perché ricordiamo che una delle misure della civiltà

di un popolo è proprio il rispetto che si è capaci di tributare ai sepolcri dei propri defunti”.

(foto archivio)

