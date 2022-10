x x

SARONNO – Si è spento stanotte Giulio Piuri presidente di Casa di Marta. Lo scorso settembre aveva compiuto 91 anni un traguardo raggiunto con una vita molto attiva nel mondo del lavoro, era stato imprenditore titolare di un’azienda di scarpe nel Pavese, e nella società civile.

Dopo l’impegno politico per tanti anni con diversi ruoli nella Dc, Piuri si è distinto nel sociale basti citare la Cls e Casa di Marta due realtà d’eccellenza saronnese di cui è stato fondatore. Grande il suo impegno con il Foyer Universitaire St Paul a Kinshasa in Congo dove era stato recentemente confermato membro del consiglio una realtà che aveva conosciuto grazie al suo impegno con don Antonio Barone.

Una vita piena accanto alla famiglia costruita con la moglie Angela e i 6 figli tra cui Daniela scomparsa prematuramente.

Il primo commento è proprio di Casa di Marta realtà che aveva fondato e che guidava con Francesca Volontè: “La vita non è tolta ma trasformata in una gioia senza fine – la breve nota con cui la fondazione ha dato la notizia – con la certezza che il Paradiso è già aperto per il nostro amico Giulio, il nostro cuore si riempie di silenzio e gratitudine per la testimonianza di fede e di dedizione alla carità donata a tutti noi della Casa di Marta”.

