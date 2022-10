x x

SARONNO – Pc spenti per chi era in smart working, niente tv, allarmi e frigoriferi ko. E’ quello che successo stamattina intorno alle 9,30 nella zona a ridosso del centro storico. A segnare un improvviso black out i residenti e le attività produttive di via Guaragna e via Parini. Molte le chiamate al fornire che ha garantito l’immediata attivazione per risolvere il problema. Secondo i tecnici intervenuti il problema dovrebbe risolversi entro a mezzogiorno.

