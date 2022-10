x x

ORIGGIO / SOLARO – Via per Saronno, anzi vie per Saronno: due strade differenti, a poca distanza però l’una dall’altra e per una singolare coincidenza in entrambe ieri nel tardo pomeriggio sono avvenuti incidenti stradali con feriti.

Primo episodio alle 18.25 quando una donna di 64 anni è caduta dalla bici mentre percorreva via per Saronno alla periferia di Origgio, il sinistro si è verificato alla rotatoria tramite la quale ci si immette sulla ex statale Varesina. La ciclista non ha riportato gravi ferite. Sul posto l’intervento di carabinieri e ambulanza.

Il secondo episodio alle 19.40 sempre in via per Saronno ma questa volta a Solaro: si sono scontrate due automobili e due persone, una ragazza di 20 anni ed una donna di 67 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche. Sono state soccorse da una pattuglia dei carabinieri e da una ambulanza della Croce bianca e medicate all’ospedale di Garbagnate Milanese.

