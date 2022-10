x x

SARONNO – Silvio Pellico e Prealpi sono i due cinema coinvolti in questa fittissima edizione del Cineforum saronnese. Diciannove appuntamenti, ognuno di questi con 3 giorni dedicati, per diciannove film di vario genere: dai thriller ai drammatici, commedie e biografie.

Le proiezioni si terranno al cinema Silvio Pellico il martedì alle 20.45 con animatori, il giovedì alle 15.30 e alle 21, con unica eccezione per giovedì 15 dicembre, quando le proiezioni si terranno al Prealpi; al Prealpi, invece, gli appuntamenti sono fissati per il mercoledì alle 15.30 e alle 21, tranne le proiezioni delle 21 del 15 novembre, 16 febbraio e 22 marzo, che si terranno al cinema Silvio Pellico.

Il biglietto di ingresso è di 6, 50 euro per ogni spettacolo. Alternativamente, è possibile acquistare la tessera per tutti i 19 spettacoli a 70 euro, la tessera over65, che prevede gli spettacoli pomeridiani, a 55 euro e la tessera “young” under 25 a 55 euro. Le tessere sono acquistabili al cinema Silvio Pellico dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 22.30, il sabato e la domenica dalle 16 alle 22.30; al cinema Prealpi il sabato dalle 17,30 alle 22.30 e la domenica dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 21 alle 22.30. Disponibili anche nelle Segreterie Unitre in via San Giuseppe 36, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.

IL PROGRAMMA

25, 26, 27 ottobre: Omicidio nel West End

8, 9, 10 novembre: Un altro mondo

15, 16, 17 novembre: Fermata d’autobus

22, 23, 24 novembre: No bears, gli orsi non esistono

29, 30 novembre, 1 dicembre: Sanremo

13, 14, 15 dicembre: I figli degli altri

10, 11, 12 gennaio: Love life

17, 18, 19 gennaio: Don’t worry darling

24, 25, 26 gennaio: Gagarine, proteggi ciò che ami

31 gennaio, 1, 2 febbraio: Gli occhi di Tammy Faye

7, 8, 9 febbraio: film a sorpresa

14, 15, 16 febbraio: Brian e Charles

28 febbraio, 1, 2 marzo: Margini

7, 8, 9 marzo: film a sorpresa

14, 15, 16 marzo: Tredici vite

21, 22, 23 marzo: Settembre

28, 29, 30 marzo: film a sorpresa

11, 12, 13 aprile: film a sorpresa

18, 19, 20 aprile: film a sorpresa

