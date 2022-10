x x

CARONNO PERTUSELLA – Il gruppo alpini di Caronno Pertusella e Bariola, organizzerà domenica dalle 11 alle 12.30 alla baita di via Pola 162 la 12° edizione della castagnata, sarà possibile prenotare entro domani il proprio menù, sarà disponibile sia il servizio take away sia la consumazione sul posto.

Tra le specialità figureranno anche altri piatti della tradizione lombarda tipici della stagione autunnale: pizzoccheri, polenta e stracotto d’asino, polenta e salsiccia in umido, polenta e zola e le caldarroste.

La prenotazione sarà obbligatoria: chiamare il numero 3921195972, chiamare tra le 12 e le 14, i posti a sedere disponibili saranno 60.

(Foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn