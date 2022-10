x x

SARONNO – Sono previsti per il prossimo weekend i momenti clou della Festa del Trasporto del santo crocifisso. Dopo il concerto spirituale tenuto dall’ensable Vanvitelli nella Chiesa di San Francesco la scorsa domenica 16 ottobre, questa settimana si arriva al momento centrale della manifestazione.

Venerdì 21 ottobre, dalle 17.30 alle 19, si terrà la messa e la solenne adorazione eucaristica nella chiesa di San Francescodi corso Italia-piazza Cadorna, durante i quali i sacerdoti rimarranno a disposizione per le confessioni.

Sabato 22 ottobre, invece, si terrà alle 16 la messa per i malati nella chiesa dell’ospedale di piazza Borella, con il sacramento dell’estrema unzione.

Nella giornata di domenica 23 ottobre, invece, alle 10, nella chiesa prepositurale Santi Pietro e Paolo di piazza Libertà si terrà la messa solenne della festa del trasporto, presieduta dal prevosto di Saronno, Claudio Galimberti. Alle 15.30 si terrà la santa processione con il crocifisso per le vie del centro storico, presieduta dal vescovo Luca Raimondi, vicario episcopale della zona. La processione passerà per piazza Libertà, via Portici, via San Cristoforo, piazza Aviatori d’Italia, via Verdi, via San Giuseppe, corso Italia.

Lunedì 24 ottobre l’ultimo evento con la messa in prepositurale alle 10.30, presieduta da Luigi Testori, vescovo di Acqui, e celebrata dai sacerdoti della comunità pastorale saronnese e dai sacerdoti nativi, o che hanno svolto il proprio ministero a Saronno.

