SARONNO – BUSTO ARSIZIO – Martedì 18 ottobre alle 21 alla sala Monaco della biblioteca comunale di Busto Arsizio “G. B. Roggia”, Giuseppe Nigro ha presentato il suo libro “Storie d’impresa in Lombardia dall’Ottocento al secondo dopoguerra” (Biblion, 2021).

L’evento – organizzato dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio – fa parte della rassegna letteraria “Autunno tra le righe” e s’inquadra nell’ambito delle iniziative della rete Miva – Musei industriali del Varesotto, di cui il Mils fa parte e che ha come capofila il Museo del Tessile di Busto Arsizio.

Il libro è inserito nella collana dei Quaderni del Mils (quaderno n.11). Nel volume Giuseppe Nigro, storico e direttore del Mils, prende in esame le vicende di due famiglie industriali milanesi, i cui capostipiti Emilio Poss e Giuseppe Frua scelsero Saronno come località in cui insediare una parte rilevante delle loro attività. Alle due ricostruzioni si aggiunge quella della Fimi Phonola, rinomata fabbrica di radio e televisioni, dalla metà del Novecento di proprietà della famiglia Poss.