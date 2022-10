x x

ROVELLO PORRO – I lampeggianti e l’andirivieni dei mezzi delle forze di soccorso e delle forze dell’ordine: in molti la scorsa notte a Rovello Porro si sono chiesti cosa stesse accadendo in via Vittorio Veneto. All’origine di tutto un tamponamento fra due automobili: per prestare i primi soccorsi si sono fermate pure alcune pattuglie delle guardie giurate, quindi l’arrivo dei carabinieri e di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca.

Per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze, solo uno degli automobilisti ha avuto bisogno di cure mediche, un 27enne che comunque non ha riportato gravi lesioni, tanto che non è stato neppure necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità.

