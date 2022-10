x x

LIMBIATE – E’ stata celebrata il 16 ottobre la Giornata nazionale del cane guida, istituita dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti nel 2006 per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui diritti delle persone con disabilità visiva e per far comprendere l’importanza rivestita dal cane guida nella vita quotidiana.

A Limbiate, in via Maurizio Galimberti 1 a Mombello opera il Servizio cani guida dei Lions, eccellenza europea nel settore in attività dal 1959. Qui ogni anno vengono istruiti e consegnati gratuitamente circa 50 cani addestrati. Sono migliaia i cani che dall’inizio di quest’avventura – avviata a Milano dall’ingegnere Maurizio Galimberti – sono stati consegnati a persone non vedenti in tutta Italia migliorando sensibilmente la loro qualità della vita. Anche il Comune di Limbiate contribuisce all’attività dei Lions attraverso l’adozione annuale di un cucciolo, che viene allevato nel Centro di addestramento e successivamente consegnato alla persona non vedente che ne ha fatto richiesta: un messaggio di solidarietà, rispetto ed inclusione.

