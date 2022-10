x x

ORIGGIO – Si terrà mercoledì 26 ottobre alle 21 in Villa Borletti, in via Dante 63 ad Origgio, l’incontro informativo dal titolo “Endometriosi – il dolore oscuro”, promosso da Avis, Pro Loco, Gruppo Panchina Rossa e patrocinata dal Comune di Origgio.

Nel corso della serata, la specialista in ginecologia e ostetricia, Eleonora Zaffaroni illustrerà il tema approfondendo i vari aspetti della patologia, mentre Elisa Ferrario sarà la moderatrice della serata. Sarà possibile per il pubblico fare domande al termine del suo intervento. Lo scopo della serata, a cui tutti sono invitati a partecipare, è quello di informare le persone sull’endometriosi, i cui sintomi non sono a volte riconosciuti o possono essere sottovalutati.

Tra i progetti futuri ci sono altre serate informative riguardanti tematiche legate alla salute femminile. E per il 25 novembre, Giornata Internazionale per il contrasto alla violenza di genere si sta pensando ad uno spettacolo di poesia, danza e teatro. Lo scopo delle iniziative è sempre quello di informare e sensibilizzare al tema del rispetto delle donne, al raggiungimento della parità di genere e al contrasto della violenza contro le donne.

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn