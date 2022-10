x x

ROVELLO PORRO – Avevano abbandonato rifiuti domestici indifferenziati nei cestini stradali: “pizzicati” dalle telecamere della videosorveglianza, adesso gli interessati sono stati multati dal Comune.

“Grazie alle immagini dei mesi scorsi è stato possibile individuare e sanzionare gli autori delle violazioni commesse. Adesso, oltre a via Piave, si stanno monitorando costantemente anche altri punti del paese – fanno sapere dall’Amministrazione comunale rovellese – Ricordiamo che l’abbandono dei rifiuti è vietato e che, a seconda di come viene perpetrato, comporta sanzioni pecuniarie più o meno pesanti e, nei casi più gravi come per l’abbandono di rifiuti pericolosi o tossici, anche condanne penali”.

20102022