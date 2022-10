x x

SARONNO – Lo scorso 19 settembre sono arrivate le dimissioni di Alessandro Merlotti, assessore alla Rigenerazione urbana oggi siamo al traguardo dei 30 giorni senza delegato alla partita. Trenta giorni trascorsi senza nessuna notizia, nessuna dichiarazioni sulle scelte o sulle soluzioni tampone prese dall’Amministrazione o i desiderata e le intenzioni della maggioranza su un tema tanto cruciale per Saronno. Lo scorso 19 settembre l’assessore Alessandro Merlotti ha protocollato una lettera di dimissioni seguita da alcune mail di commiato al personale. Pur rimarcando di rimanere “un elettore di questa maggioranza” l’assessore uscente non si era nascosto dietro un dito parlando di come “non esistessero più le condizioni per poter esercitare serenamente e in autonomia”.

Merlotti aveva precisato come “le dimissioni fossero nate da problemi con l’intepretazione politica della maggioranza in particolare dall’impossibilità di esprire la discontinuità voluta rispettando le regole”. Airoldi, a nome della maggioranza che invece sulla vicenda era rimasta assolutamente silente, aveva rimarcato l’assoluta legalità di tutte le decisione prese e la sorpresa per la scelta di Merlotti.

Alle domande successive sulla nomina del nuovo assessore il primo cittadino ha sempre glissato parlando solo del rispetto di tutte i requisiti chiesti ai suoi assessori e la piena condivisione del suo programma elettorale.

Comprensibile la complessità di trovare un nuovo delegato, sia esso un tecnico o un politico, sia per il difficile momento politico (con la maggioranza in piedi per un voto e le crisi vissute nell’ultimo mese dalla casa di comunità, all’incarico alla moglie dell’assessore, gli affondi sullo stadio comunale e sui nuovi provvedimenti di viabilità) ma anche le complesse partite aperte proprio nel settore dell’urbanistica dalla rinascita dell’ex Isotta Fraschini (Merlotti aveva parlato delle riunioni tecniche in corso per l’uso temporaneo) ma anche progetti in corso come la riqualificazione di via Genova che tante critiche ha raccolto e a cui ne l’Amministrazione ne la maggioranza ha risposto.

