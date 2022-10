x x

SARONNO – Anche quest’anno la società del regista e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani è accreditata alla Festa del cinema di Roma. “The Silighini Company Llc ed Lsg Productions Llc sono realtà che hanno sede a Los Angeles ma che in Italia hanno casa solo a Saronno, preferita a Milano e Roma, cercando di portare visibilità alla città degli amaretti attraverso le nostre produzioni e gli eventi promozionali legati al territorio che in ogni evento prestigioso cerchiamo di organizzare ” dichiara il regista che parteciperà alla premiere del film “Lyle lyle crocodile” diretto dai registi Will Speck, e Josh Gordon ed interpretato da Javier Bardem.

“Una pellicola per tutta la famiglia che continua a segnare la varietà di prodotti che Sony Pictures ha realizzato negli ultimi anni per essere vicini ad ogni realtà di pubblico”conclude il regista. Silighini è ospite nella capitale con la moglie, l’attrice Francesca La Gala e la figlia Alice.

(foto: Luciano Silighini con il presidente di Anica, Francesco Rutelli, e Francesca La Gala con la produttrice Monika Bacardi)

