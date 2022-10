x x

TRADATE – “Un momento di grande commozione all’ospedale di Tradate per l’inaugurazione del monumento commemorativo, donato da un dipendente dell’Asst 7 Laghi, dedicato agli operatori sanitari e ai volontari che hanno combattuto contro la pandemia assistendo e curando centinaia di malati”: così Francesca Brianza, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, ricorda l’evento di ieri mattina al “Galmarini” di via Zanaboni.

“Il presidio sanitario di Tradate – rimarca Brianza – si conferma di grande importanza per tutto il territorio, conservando un forte legame con la comunità tradatese ulteriormente consolidatosi durante la pandemia”.

Alla presentazione del monumento c’erano, tra gli altri, anche i consiglieri regionali Emanuele Monti e Samuele Astuti.

(foto: alcuni momento della presentazione del monumento)

20102022