x x

SARONNO – È stata avviata la procedura per la ripiantumazione in piazza De Gasperi di “Alighiero”, l’albero degli autori letterari saronnesi, per iniziativa dell’ambasciatore locale di Uzupis – “Repubblica degli artisti”, Giampaolo Terrone; il luogo è simbolico, poiché adiacente alla location delle “Letture del Martedì” organizzate dallo stesso Terrone.

Sono state varate alcune proposte, tra cui l’installazione di un totem su cui scrivere tutti i 100 nomi degli autori, installare una o più panchine d’artista garantendo il decoro con una costante manutenzione, costruire un muretto su cui porre ceramiche con i nominativi degli scrittori, o realizzare le ceramiche stesse su cui mettere gli oltre 100 nominativi degli autori, oppure garantire una presenza permanente di un’aiuola fiorita seguendo la stagionalità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

20102022