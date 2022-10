x x

SARONNO – Un campione che riesce a dare il massimo di sè nel gesto atletico ma anche ad ottenere il massimo con la propria squadra che soprattutto vince continuando il proprio servizio nella comunità sensibilizzando la società all’attenzione ai non vedenti e ricordando loro quante sfide e possibilità si possano cogliere e portare avanti. Un campione di vita che sarà insignito con la Ciocchina.

Giuseppe Rosafio sarà uno dei premiati nella cerimonia di consegna della Ciocchina 2022 in programma sabato 22 ottobre alle 16 in Sala Vanelli.

LA MOTIVAZIONE

La Giunta Comunale delibera il conferimento della Civica Benemerenza della “Ciocchina” per l’anno 2022 all’atleta Giuseppe Rosafio, vincitore della Blind Baseball International Cup.

Con questa vittoria Rosafio suggella una lunga serie di successi sportivi che lo hanno portato a vincere per ben due volte sia lo Scudetto che la Coppa Italia nel Baseball e ad ottenere risultati lusinghieri nel campo dell’atletica leggera.

Con questa luminosa carriera ha dato lustro alla città di Saronno dimostrando che il suo impegno nello sport va oltre il gesto agonistico, supera le barriere delle difficoltà e diventa valore educativo aggiunto, possibilità di crescita e riflessione per la società saronnese.

