SARONNO/SARONNESE – Tante proposte in questo fine settimana: dallo spettacolo “A spasso con Daisy” con l’attrice Milena Vukotic, la mitica Pina di “Fantozzi”, alla tradizionale “Castagnata Avisina” d’autunno, senza dimenticare l’oramai collaudato “Halloween” per la gioia dei più piccoli! Dolcetto o scherzetto?

Sabato 22 ottobre

SARONNO – Dalle 10, nella centrale piazza Libertà, Avis Saronno propone la 24a Castagnata Avisina, nell’ambito dei festeggiamenti per il 70° anniversario di fondazione; Il ricavato della vendita delle castagne sarà utilizzato per sostenere le iniziative di solidarietà di Avis Saronno. Maggiori informazioni al sito internet www.avissaronno.it.

SARONNO – Dalle 16.30 alle 17.30, al museo della ceramica G.Gianetti di via Carcano, laboratori per bambini dai 4 agli 11 anni “Arriva Halloween”: i più piccoli creano lanterne a forma di testa di zucca. Informazioni al sito internet www.museogianetti.it.

ROVELLASCA – Alle 16, nella biblioteca civica in via Edmondo de Amicis 1, viene organizzato il “Laboratorio da brividi”: lettura e attività per bambini dai 6 ai 10 anni. Info e prenotazioni al numero 096961844.

COGLIATE – Alle 20.30, al centro culturale parrocchiale “Monsignor .Battista Ferraroli” di via , associazione “Insieme per Fily” con il patrocinio del comune di Misinto e Cogliate propone lo spettacolo di beneficenza “The black jack”. All’evento partecipano i testimonial dell’associazione e i medici della pediatria dell’istituto nazionale dei tumori di Milano. Info e prenotazioni a [email protected].

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “A spasso con Daisy” con Milena Vukotic (in foto). Replica domenica 23 alle 15, informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

LEGNANO – Alle 21, al teatro “Galleria”, concerto con i “Pfm-Premiata forneria Marconi” in occasione dei loro 50 anni. Infoline 337502362.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante Alighieri 109, concerto del gruppo “The Sticky Fingers”, cover band dei “Rolling Stones”. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

Domenica 23 ottobre

BUSTO ARSIZIO – Torna l’11a edizione di “Busto in vinile”, mostra mercato del disco e non solo, al museo del tessile di via Volta 6. Orari: dalle 10 alle 18, contatti 3888262495 o sito internet www.fieradeldisco.com.

SARONNO – Alle 15 e alle 17, al cinema teatro Prealpi, spettacolo evento “Il barbiere di Siviglia” in collaborazione con “Città sonora” e a favore di A.G.R.E.S. Prevendite e informazioni al numero 3408320833.

CISLAGO – Alle 16, nella location della scuola per l’infanzia “Primi passi”, inaugurazione della nuova stagione musicale del corpo musicale “Santa Cecilia” con un concerto diretto dal maestro Mattia Roscio. Informazioni al sito www.comune.cislago.va.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare? Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.