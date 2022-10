x x

MILANO – “Oggi sono in corso precipitazioni di debole intensità in prevalenza sui settori alpini e prealpini occidentali. Dal pomeriggio una intensificazione ed una maggiore diffusione delle precipitazioni su Alpi, Prealpi ed alta pianura, con particolare riferimento ai settori occidentali. Le precipitazioni sono attese sotto forma di rovesci, pur rimanendo molto bassa la probabilità di fenomeni temporaleschi. Picchi locali di accumuli, con valori puntuali fino a 80-120 millimetri nelle 24 ore e cumulati progressivamente nella finestra compresa tra le 12 odierne e le 12 di domani, saranno possibili su Valchiavenna, i settori settentrionali del Varesotto e zona del Lario in particolare nel Comasco”. A fare il punto è il servizio meteo di Regione Lombardia.

Per la giornata di domani 22 ottobre sono attese, seppur con una probabilità molto bassa di fenomeni temporaleschi, precipitazioni

in prevalente forma di rovescio anche persistente, che risulteranno avere una maggiore probabilità di accadimento sulla pianura

tra mattina e pomeriggio. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su rilievi alpini e prealpini ed alta pianura, con

possibile persistenza di qualche rovescio o locale temporale sulle zone di bassa pianura. Le maggiori precipitazioni sono attese dal tardo pomeriggio di oggi alle prime ore di domani. Inoltre, limitatamente alla parte settentrionale della pianura centro-orientale, si segnala che saranno possibili accumuli puntuali fino a 40-60 millimetri in 12 ore in particolare nella prima metà della giornata. Dal pomeriggio di oggi, atteso rinforzo del vento con valori di raffica su Oltrepò Pavese fino a 60 chilometri orari a quote superiori a 700-800

metri e, solo per la giornata di oggi, nel Varesotto fino a 50 chilometri orari, anche a quote di pianura. Lo zero termico si attesterà attorno

ai 3500 metri.

