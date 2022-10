x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Movimento 5 Stelle circa la manutenzione del verde cittadino.

In questi giorni sono partiti i cantieri di ripristino del manto stradale in via Frua, sistemando quanto lasciato incompiuto da interventi pregressi. Purtroppo, come documentato dalle immagini, la situazione appare preoccupante, se è questo il concetto di manutenzione ordinaria del verde cittadino siamo davvero messi male.

Come M5S rammentiamo all’assessore Franco Casali che in città non esiste solo via Roma ma anche i quartieri periferici, ed invitiamo l’assessore a scendere dalla sua bicicletta e andare a fare una passeggiata nelle periferie, così potrà vedere meglio e capire quali sono le reali condizioni del verde nel nostro Comune, ed attuare tutti gli interventi di ordinaria manutenzione previsti nei casi qui riportati come esempio. Inoltre possiamo garantire che anche altri luoghi cittadini versano nelle stesse condizioni.



Possiamo quindi sperare in una maggiore attenzione da parte dell’assessore Casali ed in un intervento celere degli uffici facendosene carico? Attendiamo fiduciosi.

