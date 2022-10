x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della mozione firmata dai consiglieri comunali di obiettivo Saronno: Luca Amadio, Cristiana Dho, Lorenzo Puzziferri e Luca Davide in merito alla vicenda dell’incarico retribuito alla moglie di un assessore.

“Oggetto: nomina di Componente della Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica 1, del coniuge dell’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive della Città di Saronno

PREMESSO

Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 16/12/2021 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 e dotazione organica” sono state approvate la dotazione organica, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 e la previsione finanziaria ed assunzionale, come rimodulata sulla base del personale in servizio ed alla luce delle cessazioni intervenute e programmate nonché del fabbisogno previsto per il triennio 2022-2024; che con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2022 e n. 119 del 21/07/2022 è stata modificata, per l’annualità 2022, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 di cui alla citata deliberazione n. 138 del 16/12/2021; che con la determinazione dirigenziale n. 579 del 21/07/2022 si è proceduto all’indizione di n. 5 procedure concorsuali di cui una finalizzata alla copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica 1.

CONSIDERATO

Che lo Statuto Comunale della Città di Saronno, quale fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale, stabilisce che il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, e che in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di coordinamento; che il Regolamento di organizzazione e ordinamento degli uffici e dei servizi della Città di Saronno stabilisce che il Consiglio Comunale svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo dell’ente; che il Regolamento di organizzazione e ordinamento degli uffici e del servizi della Città di Saronno stabilisce che i membri della Commissione Giudicatrice non devono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

RILEVATO

Che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 26/09/2022 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D, posizione economica 1, composta dal Dirigente che la presiede, dipendente dell’amministrazione comunale della Città di Saronno, da due componenti esperti, di cui un dipendente dell’amministrazione comunale della Città di Saronno ed un membro esterno, e dal Segretario, dipendente dell’amministrazione comunale della Città di Saronno; che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 26/09/2022 si è stabilito che, a norma del Regolamento di organizzazione e ordinamento degli uffici e dei servizi della Città di Saronno, al membro esperto esterno all’amministrazione comunale viene corrisposto un compenso nella misura di euro 1.000,00, oltre ad un compenso integrativo di euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato, mentre i compensi non sono corrisposti né ai membri esperti né al Segretario dipendenti dell’amministrazione comunale della Città di Saronno; che con la determinazione dirigenziale n. 803 del 26/09/2022 fra i componenti della Commissione Giudicatrice risulta come unico membro esperto esterno la dott.ssa Sabina Banfi, Direttore Direzione Lavoro, Giovani, Sport del Comune di Milano, nonché coniuge dell’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive della Città di Saronno in carica dott. Domenico D’Amato;

che in data 06/10/2022, solo dopo i comunicati stampa del Partito Politico Lega e della Lista Civica Obiettivo Saronno in cui si esprimeva disapprovazione per lo stretto legame di parentela fra il membro esperto esterno della Commissione Giudicatrice e l’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive della Città di Saronno seguiva la nota dell’Amministrazione comunale in cui si comunicava come l’atto della nomina del membro esperto esterno fosse assolutamente legittimo e di competenza dirigenziale, informando che nella giornata antecedente, ovvero il 05/10/2022, la dott.ssa Sabina Banfi aveva dovuto rinunciare all’incarico per sopraggiunti, imprevisti e improrogabili impegni di lavoro del proprio Ente, e che la stessa sarebbe stata sostituita dal Segretario Generale del Comune di Saronno, come membro esperto; che con la determinazione dirigenziale n. 857 del 06/10/2022 si è proceduto a nominare il Segretario Generale del Comune di Saronno come componente esperto della Commissione Giudicatrice, in sostituzione della dott.ssa Sabina Banfi, in virtù della comunicazione agli atti d’ufficio con la quale la stessa dott.ssa Sabina Banfi comunica la sopravvenuta impossibilità a presenziare al prosieguo della procedura concorsuale, e che allo stesso Segretario Generale non compete alcun compenso in quanto dipendente del Comune della Città di Saronno; che con la determinazione dirigenziale n. 857 del 06/10/2022 si è rideterminato il compenso spettante alla dott.ssa Sabina Banfi, in ragione del lavoro svolto sino al 05/10/2022, pari ad euro 807,00; che la dott.ssa Sabina Banfi ha partecipato, in qualità di candidata, all’elezione del Segretario del Partito Democratico di Saronno, tenutasi in data 14/02/2021, e che, non eletta, è rimasta quale membro della Segreteria del Partito Democratico di Saronno.

membro della Segreteria del Partito Democratico di Saronno.

VISTO

Che si ritiene ingiustificata la nomina retribuita ad un membro esperto esterno, quando la stessa poteva essere sin da subito conferita ad un membro esperto interno non retribuito, come avvenuto successivamente con la nomina del Segretario Generale del Comune di Saronno, in sostituzione della dott.ssa Sabina Banfi, sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, come cita il Regolamento di organizzazione e ordinamento degli uffici e dei servizi della Città di Saronno; che si ritiene inopportuna la nomina retribuita ad un membro esperto esterno, coniuge dell’Assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Commercio e Attività Produttive della Città di Saronno, la cui funzione era, fra l’altro, di fare parte della Commissione Giudicatrice per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo, e, dunque, strettamente correlata all’Assessorato del coniuge; che si ritiene inopportuna la nomina retribuita ad un membro esperto esterno, che abbia partecipato, in qualità di candidata, all’elezione del Segretario del Partito Democratico di Saronno, tenutasi in data 14/02/2021, e che, non eletta, è rimasta quale membro della Segreteria del Partito Democratico di Saronno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esprime la propria preoccupazione per la poca attenzione che il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell’amministrazione e legale rappresentante del Comune di Saronno, ha riservato ai principi di qualità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, al fine di assicurare la rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse.”

