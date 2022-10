x x

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Parco dei Mughetti

“Il Parco dei Mughetti propone per domenica 23 ottobre un laboratorio presso l’aula didattica di Uboldo per la creazione di mangiatoie invernali per gli uccelli.

Attività dalle ore 14.30 alle 17.30 con due turni:

– prima sessione dalle 14:30 alle 16:00

– seconda sessione dalle 16:00 alle 17:30

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione via e-mail ([email protected]) o via telefono (02-96951140).

In caso di maltempo, il laboratorio verrà rinviato a domenica 6 novembre.”

