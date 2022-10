x x

SARONNO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del Santuario della Beata vergine dei miracoli di Saronno, per uno scontro fra una automobile ed una bicicletta. Il ciclista è rimasto ferito: per soccorrerlo, erano le 19.20, in piazza Santuario con la pattuglia della polizia locale è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo. Il ferito, un ragazzo di 22 anni, è stato trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella per le cure del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse allarmanti.

Da ricostruire con precisione la dinamica del sinistro stradale, che certo non è il primo ad avvenire da quelle parti, luogo decisamente trafficato.

(foto archivio)

21102022