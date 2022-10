x x

SARONNO – Dopo tanta attesa il momento è arrivato. E’ pronto, fresco di stampa El Cadreghin il nuovo libro gemello de “La cadrega” edito nel 2008. In queste nuove poesie in vernacolo, l’autore fotografa con la satira alcuni aspetti del mondo politico, un settore della nostra società sempre più chiacchierato e discusso, intriso di scandali e pettegolezzi trattati senza troppi scrupoli dalla stampa e dai media in genere.

Giuseppe Radice presenterà on line la sua nuova opera da mercoledì 2 novembre con ilSaronno e il volume sarà disponibile in alcuni esercizi saronnesi, dalle librerie alla sede della Società Storica Saronnese.

Il ricavato verrà devoluto interamente alla Conferenza Femminile S.Vincenzo De’ Paoli e alla Mensa per i

disagiati degli Amici di Betania.

