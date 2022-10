x x

SARONNO – L’intervento di pulizia del Matteotti e della zona adiacente all’ufficio postale di via Varese, messo in opera dal volontario Damiano Marangoni e da una piccola squadra di volenterosi saronnesi, programmato per la giornata di oggi, sarà rinviato causa maltempo a venerdì 28 ottobre.

Damiano, fondatore del gruppo “Strade pulite”, ha eseguito un primo intervento lo scorso sabato, ripulendo la zona tra piazza San Francesco, via Diaz e piazza Cadorna, attirando l’attenzione e l’apprezzamento di molti saronnesi che lo hanno riconosciuto, alcuni dei quali si sono addirittura uniti alla sua opera solidale.

Al suo debutto di sabato 15 ottobre, Damiano ha spiegato che ha trovato una Saronno trascurata e piuttosto sporca, “Decine e decine di mozziconi di sigaretta e pezzi di plastica raccolti dai soli tondelli degli alberi in piazza San Francesco”.

Vista la situazione incontrata a Saronno, il fondatore del gruppo strade pulite, sta pensando di creare una squadra che operi a Saronno in pianta stabile.

