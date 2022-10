x x

LIMBIATE – Il sindaco Antonio Romeo ha firmato l’ordinanza che posticipa al 29 ottobre l’attivazione degli impianti termici ad uso riscaldamento. “Considerate le temperature sopra la media stagionale registrate in questi giorni e in continuità con il piano nazionale di contenimento dei consumi, il Comune di Limbiate ha deciso di posticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento” si legge in una nota del Comune.

In tutti gli edifici pubblici (ad eccezione di quelli previsti dalla medesima ordinanza) e privati sarà dunque possibile accendere gli impianti di riscaldamento a partire da sabato 29 ottobre.

(foto: il sindaco Antonio Romeo di Limbiate ha firmato l’ordinanza che posticipa l’accesione dei termosifoni al 29 ottobre)

