SARONNO – Con un grande quarto tempo l’Az Robur Saronno mantiene l’imbattibilità casalinga. Importante vittoria sabato sera dei saronnesi al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” sulla Libertas Cernusco per 73-57. Le acque si aprono nell’ultimo periodo, quando i ragazzi di casa trovano continuità dall’arco e prendono le giuste distanze per controllare il finale. Protagonisti Bellotti, Ugolini e Villamil, tutti in doppia cifra, tutti autori di buone triple nel momento decisivo.

Ugolini e Bellotti meglio di tutti

Per quanto concerne i singoli, in buona ev idenza per Saronno Ugolini e Bellotti entramni con 14 punti personali all’attivo e l’argentino Villamil con 12 punti, fra gli avversari meglio di tutti Sartori con 13 punti. Si è giocato per la quinta giornata del campionato maschile di basket serie C Gold.

