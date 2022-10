x x

CARONNO PERTUSELLA – Ottava giornata di campionato e la Caronnese è ospite della Real Calepina. La formazione bergamasca, di casa allo stadio Libico di Grumello del Monte, è una fresca realtà della Serie D. Balzata agli onori della cronaca nazionale per aver tesserato l’ex Napoli e Atalanta German Denis.

Simone Moretti: “Con sacrificio per dare continuità”

Carico dopo la vittoria di settimana scorsa, l’allenatore della Caronnese, Simone Moretti, è consapevole che quella di Grumello è un’altra tappa importante della stagione. “Ma non fondamentale. Con tanto spirito di sacrificio cercheremo di prenderci i tre punti, per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa”. Il nostro tecnico, da ex attaccante, parla anche della presenza di Denis: “Le sue qualità e il suo curriculum non si discutono. Dovremo prestare un’attenzione particolare, ma con la consapevolezza che la Real Calepina ha altri giocatori importanti”.

Alla scoperta della Real Calepina

Una vittoria (a Varese) nelle prime sette giornate di campionato. Questo il bottino di una Real Calepina che ha cambiato tanto rispetto allo scorso anno. Dopo la salvezza dello scorso anno, la scelta di puntare su un allenatore esordiente come Daniele Capelli. Una squadra giovane, che ha come obiettivo la permanenza in categoria.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Paloschi Mattia.

Difensori: Alushaj Xhuljo, Cattaneo Matteo, Cosentino Matteo, Curci Alessandro, Dipalma Matteo, Galletti Andrea, Pandini Simone,

Centrocampisti: Achenza Michelangelo, Cretti Mattia, Dragone Benito, Gini Tommaso, Tunesi Mattia, Vingiano Umberto.

Attaccanti: Agello Stefano, Austoni Filippo, Duguet Gilles, Gaeta Marco, Vai Nicolò.

