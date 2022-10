x x

SARONNO – La tradizionale castagnata di Avis Saronno è in corso nel centro cittadino: alla postazione di piazza Libertà è possibile gustare, da stamane, le caldarroste preparate al momento. E’ un appuntamento che si ripete ogni anno e sempre graditissimo ai saronnesi: si va avanti nel pomeriggio.

Per l’associazione dei donatori di sangue una occasione per farsi conoscere e per trovare anche nuovi donatori.

In questo mese di ottobre, intanto, anche i volontari di Avis Uboldo sono stati molto impegnati: hanno festeggiato il cinquantesimo di presenza in paese, con una serie di appuntamenti ed iniziative rivolte a tutti gli uboldesi.

(foto: un momento della preparazione delle caldarroste da parte dei volontari di Avis Saronno)

