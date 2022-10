x x

CASTIGLIONE OLONA – Si è tenuto nei giorni scorsi alla biblioteca di Castiglioine Olona, al castello di Monteruzzo in via Marconi, il secondo dei tre incontri che il Comune ha organizzato in occasione dell’edizione 2022 del “Festival Mulini letterari” organizzato dal Sistema bibliotecario Valli dei mulini. Ospite e relatrice di questo appuntamento è stata la storica dell’arte Elisa Calabrò che, attraverso il confronto delle opere di Masolino da Panicale e del suo allievo Masaccio, ha affrontato il tema de “Il primo Quattrocento, dove l’arte antica si scontra con la nuova”.

Buono anche il riscontro da parte del pubblico che ha partecipato con interesse alla serata con diverse domande e spunti di riflessioni legati all’argomento trattato. “Ringraziando Elisa Calabrò per questa interessante lezione, vi diamo appuntamento a venerdì 11 novembre quando si terrà il prossimo ed ultimo incontro dedicato alla pittura seicentesca lombarda condotto dalla storica dell’arte Valentina Gallo” dicono dal Comune.

(foto: un momento della serata)

22102022