CISLAGO – Pc e cellulare sono stati posti sotto sequestro e il proprietario, un 40enne cislaghese, è stato arrestato. E’ l’epilogo reso noto nelle ultime ore dalla polizia postare che ha eseguito l’arresto su input della Dda di Milano che ha seguito le indagini vista la competenza per questo tipo di reati.

Al momento non sono trapelati dettagli sulla vicenda anche per permettere lo svolgimento delle indagini e la raccolta di tutti gli elementi utili per la successiva fase processuale. Secondo alcune indiscrezioni, riportate anche dal quotidiano online Malpensa24, il 40enne sarebbe stato coinvolto in uno scambio di immagini in rete. Al momento comunque è emersa con certezza solo la notizia dell’arresto.

Lo scorso febbraio a finire nei guai era stato un 40enne saronnese che era stato trovato in possesso, su cellulare, tablet e pc, di decine di migliaia di foto pedopornogradiche.

