ROVELLASCA – In occasione del mese rosa, per la prevenzione contro il tumore al seno, gran parte dei commercianti di Rovellasca dal 15 ottobre alla giornata di oggi, hanno aderito alla campagna di raccolta di donazioni promossa dall’associazione Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori.

In particolare, nella giornata di oggi, ci sarà l’iniziativa “Rovellasca in rosa… shopping solidale”, evento promosso dall’associazione culturale “Il pozzo” con il patrocinio dell’amministrazione comunale; i commercianti che espongono il nastro rosa infatti, parteciperanno alla raccolta fondi in favore di Lilt Lomazzo.

Tra le iniziative per la giornata di oggi, ci saranno una serie di appuntamenti solidali ed esibizioni allo spazio Santa Marta: si esibiranno infatti dalle 15.30 il gruppo Majorette di Rovellasca “Kalenda Maya Danze”, e dalle 16.30 ci sarà una grande merenda in compagnia a cura di panetterie, pizzerie e Cooperativa di Rovellasca.

