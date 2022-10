x x

SARONNO – Si sono riuniti nei giorni scorsi per festeggiare il 20° anno di attività della Rsa Focris nel cortile della struttura di via Don Volpi, in un momento di convivialità gli ospiti e i collaboratori della casa di riposo, gli ospiti complessivi della struttura sono ad oggi 107, accompagnati da una ventina di dipendenti della struttura e una cooperativa.

Durante i festeggiamenti è stato esposto un tricolore con tutti i pensierini e i lavoretti realizzati dagli studenti saronnesi, sono stati poi ricordati gli ospiti defunti durante la pandemia; sono poi stati consegnati degli attestati a tutti coloro che hanno dato una mano alla Focris a portare avanti il servizio, coloro che hanno ricevuto l’attestato sono: Lucia Cappellaro, Angela Pisani, Margherita Pawcke, Enrica Cestari, Paolo Cosenza, Aurelio Morosi, Valentina Aliprandi, e Alberto Tagliabue. Sono stati premiati: Silvia Vascones, Carmine Martone, Silvana Monza, Rosaemma Riva, Alessandro Frongia, Susy Crivellari, Gina Martone e Nancy Sapiens, e il direttore Fausto Corti. È stato conferito un riconoscimento anche a Maria Legnani, la prima ospite della struttura, che oggi ha 82 anni.

Secondo le dichiarazioni del presidente della struttura Stefano Barcellini: “La Focris ha affrontato il periodo più difficile del Covid, gestendo senza particolari problemi alcuni focolai che vi sono stati in seguito“. Anche la Focris, secondo le dichiarazioni del presidente, ha dovuto far fronte all’aumento dei costi e del Caro-bollette, è stato quindi disposto dal direttivo della struttura un aumento di 5 euro al giorno per gli ospiti della struttura, la retta passerà quindi da 76 a 81 euro al giorno, con previsioni per il prossimo anno piuttosto negative da parte del presidente Barcellini, che prevede un ulteriore aumento dei costi di mantenimento della struttura.

