x x

SARONNO – Una cantina che avrebbe dovuto essere utilizzata come magazzino è stata trasformata in una sorta di appartamento e quindi data in affitto a due stranieri irregolari. E’ la vicenda scoperta dal comando della polizia locale di Saronno che ha inviato all’autorità giudiziaria un fascicolo con tutti i dettagli e la ricostruzione della vicenda compresa la denuncia dell’agente immobiliare che ha dato in affitto lo stabile e quella al proprietario. Diversi i reati per le due persone coinvolte, rispettivamente favoreggiamento della permanenza in Italia di immigrati clandestini e abuso edilizio. Ora la posizione dei due saronnesi è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Ma facciamo un passo indietro. La vicenda è iniziata nel mese di settembre ed è stata chiarita con un’efficace indagine, concentrata in poche settimane, dai responsabili del comando di piazza Repubblica che sono riusciti a identificare tutte le persone coinvolte nella vicenda e a scoprire tutti i contorni dell’affitto della cantina. Come detto i dettagli sono riportati nel fascicolo inviato alla procura di Busto Arsizio.

Tutto è nato con un controllo nella zona sud della città, nei pressi di via Petrarca, dove gli agenti hanno trovato una cantina trasformata in un’abitazione. Gli uomini del comando di piazza Repubblica hanno accertato e documentato come quello che avrebbe dovuto essere un magazzino fosse stato trasformato in un appartamento. Era stato arredato con tutto il necessario per mettere a disposizione degli occupanti spazi e arredi che si potevano usare come cucina, salotto, camera da letto e bagno. Gli agenti hanno identificato gli occupati, due stranieri di orgine marocchina, entrambi denunciati per aver violato le norme che regolano l’immigrazione in Italia.

L’indagine è poi proseguita con gli accertamenti per rintracciare l’agente immobiliare che ha dato in affitto lo spazio agli stranieri. Così è arrivata la seconda denuncia per favoreggiamento della permanenza in Italia di immigrati clandestini. Denuncia che si aggiunge a quella per abuso edilizio a carico del proprietario dello stabile a cui è stato ovviamente imposto anche di riportare il magazzino alla sua originaria destinazione eliminando quanto fatto per trasformarlo in un appartamento.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn