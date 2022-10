x x

CERIANO LAGHETTO – SARONNO – Incidente tra un mezzo della nettezza urbana Gelsia e una vettura questa mattina alle 10,30 sulla tangenzialina esterna che collega Saronno, Solaro e Ceriano Laghetto.

Lo scontro è avvenuto nel tratto di via Lega Lombarda appena prima della rotonda che porta a Ceriano Laghetto. Sul posto, allertata dalla centrale operativa Areu, è arrivata un’ambulanza della Croce d’Argento di Limbiate che ha soccorso una 67enne le cui condizioni non destano preoccupazioni. Danni alla parte anteriore della vettura e al mezzo Gelsia che ha “perso” un cassonetto rimasto sulla banchina.

Rallentamenti per la circolazione anche se sul posto è intervenuta la polizia locale di Ceriano Laghetto per i rilievi del caso e per deviare il traffico.

