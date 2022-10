x x

SARONNO – L’Amministrazione comunale di Saronno non ha seguito l’esempio di molti Comuni del circondario (come Uboldo o Solaro e diverse altre municipalità della zona) che hanno posticipato l’accensione dei caloriferi, contro il caro-bollette ed a fronte di un autunno particolarmente caldo.

“Come previsto da decreto ministeriale, i cittadini saronnesi potranno avviare il riscaldamento nelle proprie abitazioni e negli uffici o negozi da oggi 22 ottobre, con tutte le prescrizioni di temperatura e durata massima dell’accensione che il decreto stesso consente, 19 gradi per le abitazioni e 17 gradi per gli uffici, per un massimo di 13 ore al giorno, ma con la raccomandazione di ritardare l’accensione e/o ridurre i tempi di funzionamento e la temperatura di esercizio, in quanto le previsioni per le temperature del mese di ottobre restano ben oltre le medie stagionali” si legge in una nota del Comune saronnese.

“Le scuole e il palazzo comunale avvieranno l’impianto sabato 29 ottobre, salvo accensione anticipata o ritardata per meteo sfavorevole o favorevole” specificano dall’ente locale.

