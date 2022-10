x x

ROVELLO PORRO – Traffico difficoltoso e qualche coda nel tardo pomeriggio odierno alla periferia nord saronnese per un incidente stradale avvenuto alle 17.35 alle porte della città, in via Marchese Pagani nei pressi della rotonda tramite la quale ci si immette tangenziale est, in territorio di Rovello Porro.

A causa dello scontro dra due automobili hanno avuto bisogno di cure mediche due donne: una di 44 anni e l’altra di 71 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce azzura di Caronno Pertusella. A poca distanza, sulla tangenziale est saronnese, oggi anche lo scontro fra un veicolo della nettezza urbana ed una utilitaria.

(foto: la scena del sinistro avvenuto sabato pomeriggio)

