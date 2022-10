Calcio 1′ categoria: Rovellasca stende lo United, goleada Ceriano, pari Tradate e Turate ko

ROVELLASCA / CESATE – Ottava giornata in Prima categoria, nel girone A spicca la vittoria esterna del Lonate Ceppino che ha espugnato, 0-1, il campo della Pro Azzurra Mozzate grazie alla rete di Grimaldi; sconfitta interna 0-1 per la Salus Turate contro il Laveno Mombello e pareggio in trasferta 1-1 del Fc Tradate contro l’Union Villa Cassano. In classifica guida la coppia Gallarate-Olimpia con 19 punti, segue il Laveno con 19; Pro Azzurra,l Somme e Union Villa a 14. Lonate a 10 e Fc Tradate a 9; Salus Turate a 3.

Nel girone B netto successo del Rovellasca 1910 di mister Gionata Brittanni contro l’Sc United: 4-1. A segno per i comaschi Marchesotti, Bruzzese, Tallarita e D’Agostino; per lo United l’ex saronnese Iacovelli. Netto successo dell’Asd Ceriano sulla Faloppiese Ronago, 5-2. Per i locali doppietta di Campo, gol di Maringoni e Menegon; per i lariani di Manfrin e Puka. In classifica Ardita prima con 20 punti, secondo il Bovisio con 18. Lo United si ferma a 14 parimerito con il Ceriano; Rovellasca in risalita a 13 punti.

(foto: Luca Marchesotti del Rovellasca 1910)

23102022