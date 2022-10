Calcio 1’cat.B, vittoria in grande stile del Ceriano Laghetto che insegue le prime posizioni della classifica

x x

CERIANO LAGHETTO- Nell’8′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto ospita sul proprio campo la Faloppiese Ronago in una partita ricca di gol e emozioni conclusa con la vittoria della squadra di casa per 5-2.



Nel primo tempo il Ceriano parte bene, giocando in modo propositivo per cercare di riscattare la sconfitta della scorsa giornata sul campo del Luisago, ma al 10′ la Faloppiese passa avanti su calcio di rigore, realizzato da Puka. La squadra di Mister Motta, però, non si arrende e, trova diverse occasioni da gol e, sul finire dei primi 45′ di gioco Campo da corner serve Menegon che insacca e pareggia i conti. Primo tempo che finisce quindi sul risultato di 1-1.



Nella seconda frazione di gioco il Ceriano rimonta subito il match con la rete di Campo che in mezzo all’area anticipa tutti e trova la zampata vincente. Dopo non molto arriva anche la rete del 3-1 su calcio di rigore realizzato da Marone. Squadra di casa che continua a spingere e trova anche la quarta rete con Maringoni. La squadra ospite prova a riaprire la partita e riesce a trovare la rete del momentaneo 4-2 con il tiro dalla distanza di Manfrin. Sul finire della partita, però, arriva anche il 5-2 con il solito Campo che sfrutta una bella triangolazione tra Troiano e Pepe, chiudendo così il match.

Grazie a questa vittoria il Ceriano Laghetto rimane in 4′ posizione, in piena zona play-off, a -6 punti dalla capolista, l’Ardita Cittadella, mentre dall’altra parte la Faloppiese rimane ferma a 6 punti in penultima posizione.



Ceriano Laghetto-Faloppiese Ronago 5-2

CERIANO LAGHETTO: Malventi, Buraschi, Degiorgi, Meroni, Di Mauro, Menegon, Cossa, Maringoni, Marone, Ippolito, Campo. A disp: Arrivabeni, Galliani, Giacumbo, Gobbo, Corti, Pepe, Vismara, Troiano.

ALL. Motta.

FALOPPIESE RONAGO: Amonini F., Sguerri, Tagliabue, Mitu, Amonini A., Brumana, Santandrea, Puka D., Manfrin, Bugnoni, Puka M. A disp: Barona, Giardina, Guglielmi, Boatto, Valli, Mazzeo, Gizzi.

ALL. Nati.