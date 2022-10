x x

MARNATE – Partita molto combattuta quella giocata nel pomeriggio odierno a Marnate tra i padroni di casa e la Pro Juventute.

La gara finisce senza porte inviolate con il risultato di 1-1 avente come marcatori Geron per la squadra ospite e Azizi per il Marnate Gorla Calcio. Con la prestazione di questo pomeriggio, la Pro Juve riesce a restare fuori dalla zona a rischio retrocessione del girone ed a fermare parzialmente il Marnate che veniva da una vittoria nettissima per 6-1 nel campo della Borsanese.

Padroni di casa che dunque guadagnano solo un punto e restano indietro di 4 punti dalla squadra più vicina del gruppo di testa guidato dal capolista Gorla Minore.

Aldo Falgares

ASD MARNATE GORLA CALCIO – ASD PRO JUVENTUTE 1-1

Asd MARNATE GORLA CALCIO: Ferni, Paredes, Lubrano(1′ st Brun), Akpolat, Panizza(44′ st Castiglioni F.), Castiglioni N, Pin, Azizi(26′ st Gasparini), Ana, Frasconi(1′ st Vecerina), Franco(1′ st Monteforte). A disposizione: Castenetto, Gaion, Carrozzo, Trifino. All: Riccio.

Asd PRO JUVENTUTE: Camillo, Soldi, Pittalis, Ceriani M, Gerom, Reda M, Morelli(17′ st Gallo), Venegoni, Colombo, Flores, Regalati. A disposizione: Caruana, Giordano, Panaia, Anafllouss, Bergomi, Reda S, Spagnuolo. All: Casati.

Marcatori: Geron (p), Azizi (m).