CERRO MAGGIORE – Avvio decisamente nel segno della Besnatese, avanti due gol al riposo grazie alle segnature di Zoppi al 21′ e Manuzzato al 28′. Ancora tanti gol nella ripresa, con i locali ad allungare ancora con Manuzzato, e poi la parziale rimonta della formazione di casa, a segno il bomber Guarda e Yessoufou nel finale. Il tutto domenica pomeriggio nella 8′ giornata del campionato di Promozione, allo stadio di Cerro Maggiore, “casa” dell’Aurora.

Tabellino

Aurora CMC Uboldese-Besnatese 2-3

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Belli, Bartucci, Dell’Aera, Lelli, Niesi, Maiorano, Guarda, Montani, Fontana, Margariti. A disposizione: Banfi, Lelli, Fiore, Passalacqua, Rossi, Yessoufou, Arienti, Calini, Pecorini. All. Maestroni.

BESNATESE: Pancini, Asprella, Brivio, Cesaro, Sala, Comani, Gandolfo, Comani, Zoppi, Manuzzato, Puricelli. A disposizione: Ferragina, Mkhinini, Scanu, Maestranzi, PArachini, Delodovici, Petruzellis, Cardani, Bonfanti. All. Rasini

Arbitro: Francesco Vismara di Lecco (assistenti Matteo Minniti di Legnano e Leonardo Ryo Bogni di Gallarate)

