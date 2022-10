x x

LOMAZZO – Nell’ottava giornata del campionato di Promozione l’Esperia Lomazzo ha affrontato in casa il Mariano Calcio. La partita si è sbloccata solo nella ripresa del secondo tempo con Reci, entrato nel secondo tempo.

Tabellino

Esperia Lomazzo-Mariano Calcio 1-0

ESPERIA LOMAZZO: Stillitano, Garri (Ronzoni 23′ st), Cassina, Riolo, Quitadamo, Pisani, Romeo (Reci 23′ st), Fattizzo (Canavesi 25′ st), Atti Idrissou (Pozzi 7′ st), Drago, Cara (Sala 37′ st). A disposizione Volontè, Volontè R., Sala, Ronzoni, Reci, Pozzi, Leone, Canavesi, Garri. All. Lupi

MARIANO CALCIO: Stropeni, Manara, Boni, Zorloni, Diaoula, Sartori, Villa (Castria 1′ st), Mariani, Villa A. (Vocale 41′ st), Mauri (Rada 1′ st), Donghi (Miccoli 18′ st). A disposizione Franco, Trozzo, Rada, Urbano, Vocale, Sanzo, Benetti, Miccoli, Castria. All. Rione.

Arbitro: arbitro Federico Tosi Busto Arsizio (senza assistenti).

Marcatori: Reci 47’ st.

