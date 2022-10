x x

ISPRA – Il Solaro nell’ottava giornata del campionato di Promozione affronta la matricola Ispra, una delle sorprese di questo campionato.

Ed è l’Ispra a portarsi in vantaggio all’8 del primo tempo con Zecchini. Arriva la risposta del Solaro con gol di Giglio al 25’. La partita viene chiusa da Dardha che regala all’Ispra i tre punti e che confermano l’ottimo stato di forma di una squadra che l’anno scorso giocava in prima categoria.

Tabellino

Ispra-Universal Solaro 2-1

ISPRA CALCIO: Ferrario, Senaj (Bortoli 38′ st), Suanno, Zecchini, Brovelli, Barone, Oldrini, Schiavoni (Modde 45′ st), Quartesan (Piras 29′ st), Markeci (Cannazza 23′ st), Dardha. A disposizione Moleri, Modde, Verde, Piccatto, Bortoli, Giuliani, Piras, Cannazza, Colombo. All. Iori.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Scotti, Greco, Panariello, Romano, Somaini (Decarlo 16′ st), Delia (Durso 33′ st), Gilgio, Magro (Franco 25′ st), Miculi (Fabozzi 21′ st). A disposizone Cuzzolin, Acciaiuoli, Parisi, Durso, Rotiroti, Decarlo, Franco, Esopi, Fabozzi. All. Broccanello

Arbitro: Matteo Fumagalli di Como, assistenti Lorenzo De Micheli di Gallarate e Alessandro Pera di Busto Arsizio

Marcatori: 8’ pt Zecchini (I); 25’ pt Giglio (S); Dardha (S)

