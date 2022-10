x x

GRUMELLO DEL MONTE – Torna con un punto sudato ma non per questo meno importante la Caronnese dal Luciano Libico di Grumello del Monte. Dopo un primo tempo equilibrato, la Real Calepina esce alla distanza ma il risultato non si sblocca fino alla fine.

Simone Moretti conferma l’undici che settimana scorsa ha battuto il Desenzano, di fronte il pericolo pubblico numero uno è l’ex Atalanta e Napoli German Denis, che fa coppia in attacco con D’Amuri. È proprio quest’ultimo il più pericoloso, con una rovesciata dopo tre minuti che strappa applausi e che va alta di un nulla sulla porta difesa da Paloschi. La Caronnese replica con Vingiano (alto) e prende sempre più coraggio ma le conclusioni di Gaeta e Austoni sono deboli e facile preda di Gherardi, ex di turno. Quando poi la Real Calepina concede qualcosa, perdendo una palla velenosa con Pozzoli, Austoni è sfortunato colpendo l’incrocio dei pali col tiro a giro. Il finale è più acceso, da un lato Gini manca la girata su invito di Duguet, dall’altra parte non è preciso Bertocchi su azione di corner, mentre sulla successiva ripartenza Gaeta spara addosso a Gherardi.

Nella ripresa subito botta e risposta nei primi minuti. Denis sceglie di non tirare e Lancini poi calcia clamorosamente fuori, mentre dall’altra parte è prodigioso l’intervento di Gherardi su Achenza. Sul nuovo capovolgimento di fronte è attento Paloschi sul tiro di Losa. La Real Calepina è più incisiva nel secondo tempo e costringe la Caronnese sulla difensiva. La chance più importante per i bergamaschi capita sui piedi di Bacchin, ma Paloschi è strepitoso e tiene blindata la sua porta. E anche con un po’ di sofferenza, alla fine finisce 0-0.

REAL CALEPINA-CARONNESE 0-0

REAL CALEPINA (3-5-2): Gherardi; Pozzoli (24’ st Teresi) Ondei, Bertocchi; Querena, Losa (32’ st Pozzoni), Chiossi (24’ st Raccagni), Cattaneo (15’ st Mazzoleni), Lancini; D’Amuri (29’ st Bacchin), Denis. A disp.: Fasolini, Tomella, Aranotu, Stanzione. All.: Capelli.

CARONNESE (4-4-2): Paloschi; Pandini, Alushaj, Galletti, Curci; Gini (44’ st Cosentino), Vingiano, Achenza (37’ st Tunesi), Duguet (34’ st Agello); Gaeta (22’ st Vai), Austoni (44’ st Dragone). A disp.: Angelina, Dipalma, Cattaneo, Pierri. All.: Moretti.

ARBITRO: Spera di Barletta.

MARCATORI: –

NOTE: giornata coperta, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Pozzoli, Chiossi, Pandini, Losa, Lancini. Angoli 4-2. Recupero 1’, 4’.