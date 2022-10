x x

SARONNO – “Ieri la consegna della civica benemerenza della Ciocchina. Tra gli insigniti, alla memoria, Luciano Cairati, un amico fraterno di cui spesso sento la mancanza. Ritirava il premio la figlia Dilly. Per entrambi, sopratutto per lei e per la sua mamma, un’emozione, una commozione che non poteva restare inespressa. Uno dei più teneri abbracci che abbia mai ricambiato. È arrivato fino in Cielo”: il presidente del consiglio comunal e sindaco emerito Pierluigi Gilli non nasconde la propria commozione nel ricordo dell’amico, collaboratore per molti anni nell’amministrazione della città di Saronno ed in tante battaglie politiche, Luciano Cairati, che è stato esponente politico saronnese e assessore comunale proprio in una delle Giunte Gilli.

(foto: l’abbraccio fra Pierluigi Gilli e Dilly Cairati alla consegna della Ciocchina 2022)

23102022