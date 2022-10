x x

CISLAGO – Concerto alla Massina del Corpo musicale Santa Cecilia di Cislago. L’appuntamento è fissato oggi, domenica 23 ottobre, alle 16. L’evento è intitolato “Concerto per la Massina” e si terrà alla scuola dell’infanzia “Primi passi” di via Ugo Foscolo.

“Una bellissima occasione per inaugurare la nuova stagione musicale del nostro corpo bandistico, diretto dal maestro Mattia Roscio” rimarcano dall’Amministrazione civica, che promuove l’iniziativa assieme ai responsabili del corpo musicale cislaghese. Per i cittadini una occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della buona musica.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: un precedente evento a cura dei componenti del corpo musicale Santa Cecilia di Cislago, sempre alla Massina per un concerto)

23102022