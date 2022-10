x x

SARONNO – Ennesimo ciclista investito a Saronno, la serie nera continua visto che di questi episodi nelle ultime settimane ne sono avvenuti parecchi. In questo caso, si tratta di un fatto di ieri pomeriggio, alle 16.25, ed è avvenuto lungo la trafficata via I maggio, l’arteria che collega centro e periferia di Saronno. E’ stato investito, nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Varese e via Novara, un ciclista di 30 anni. Sul posto l’intervento di una pattuglia della polizia locale e dell’ambulanza del Sos Uboldo, il malcapitato è stato soccorso e trasportato all’ospedale cittadino, dove è stato medicato di non gravi ferite.

La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto, e gli agenti hanno provveduto a deviare il traffico per fare in modo che i soccorsi potessero avvenire in tutta sicurezza: si sono create alcune code e rallentamenti.

(foto: precedente incidente avvenuto sempre in quel tratto di via I maggio a Saronno)

